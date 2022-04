Polícia divulga nome e imagem do suspeito de atropelar mulher grávida

Na última quarta-feira, 06, a Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT) divulgou, a identificação e a imagem do suspeito do atropelamento contra uma mulher grávida no último dia 14 de março, no bairro Bugio, na Zona Norte de Aracaju. Ele foi identificado como Agemiro dos Santos Júnior.

O momento do crime foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível visualizar que a vítima atravessava a rua quando um carro entra na via e passa bem próximo a ela. Inconformada com a atitude, ela reclama com o condutor.

Então, Agemiro dos Santos Júnior dá ré no veículo e, em seguida, parte com o veículo para cima da mulher, que é atingida e cai no chão. Em seguida, populares vão ao seu encontro e prestam os primeiros socorros.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização de Agemiro dos Santos Júnior sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP