Polícia fecha laboratório de cocaína dentro de condomínio em Aracaju

Na última segunda-feira, 04, militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam quase 7kg de cocaína em um laboratório de drogas que funcionava em uma residência de um condomínio no bairro Lamarão, na Zona Norte de Aracaju.

Segundo as informações policiais, a equipe recebeu a informação de que havia uma residência que servia de laboratório de drogas. O imóvel estava alugado.

Diante da denúncia, os policiais verificaram o entorno da residência e perceberam a existência de uma prensa e diversas embalagens de drogas.

Dentro do apartamento, foram encontradas quatro embalagens grandes contendo cocaína. Embalagens menores com a droga já fracionada também foram encontradas no local.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia. A informação indicava ainda que o entorpecente estaria com uma mulher locatária do imóvel, mas ela não foi encontrada.

Fonte: SSP/SE