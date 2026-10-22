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Polícia Federal apura armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil em Lagarto

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A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 22, a 9ª fase da Operação Argos, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município de Lagarto. A ação tem como objetivo aprofundar investigação relacionada ao armazenamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes

A investigação teve início a partir de informações que indicaram a possível prática de crimes envolvendo material de abuso sexual infantojuvenil.

Segundo os elementos apurados até o momento, o investigado teria adquirido arquivos de abuso sexual infantojuvenil mediante utilização de criptoativos e armazenado esse material em dispositivos eletrônicos.

Durante o cumprimento da medida judicial, foram apreendidos celular e dispositivos eletrônicos, os quais serão submetidos à perícia para aprofundamento das investigações, para identificação de eventuais novos arquivos ilícitos e para verificação de possíveis conexões com outros envolvidos.

Os fatos investigados podem caracterizar o crime de armazenamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil.

Alerta
A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.

Fonte: Polícia Federal

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