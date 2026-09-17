Polícia Federal apura uso de documentos falsos em fraude contra a Caixa no interior de SE

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 17, a Operação Código Fonte, com o objetivo de aprofundar investigação sobre a falsificação de documentos públicos. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município sergipano de Canindé do São Francisco.

As apurações tiveram início a partir da prisão em flagrante de um homem por estelionato em uma agência da Caixa Econômica Federal localizada em Ribeirópolis/SE. A investigação apontou que o suspeito utilizou documentos falsos em nome de terceiros para abrir contas bancárias e para obter vantagens indevidas. O investigado alvo dos mandados cumpridos seria o responsável por fabricar os documentos fraudulentos.

As investigações continuam para apurar a extensão do esquema.

Fonte: Polícia Federal