PF combate fraudes financeiras envolvendo imóveis de leilão em Sergipe

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 14, a Operação Léria, com o objetivo de desarticular um grupo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação busca reprimir um esquema de fraudes imobiliárias que teria causado prejuízos à Caixa Econômica Federal.

A operação mobilizou 16 policiais federais para o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal de Sergipe. As diligências ocorrem nos municípios sergipanos de Aracaju e de Nossa Senhora do Socorro.

As investigações identificaram um esquema no qual o grupo arrematava imóveis em leilões da Caixa e, em seguida, realizava vendas simuladas a terceiros vinculados à organização.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, de estelionato qualificado, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa.

Fonte: Polícia Federal