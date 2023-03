Polícia Federal deflagra operação contra abuso sexual infantil em Sergipe

Na manhã desta terça-feira, 28, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sapatinhos Vermelhos, com o objetivo de reprimir a produção, o compartilhamento e a posse de imagens (fotos/vídeos) com conteúdo de abuso sexual infantil.

De acordo com a Superintendência da PF em Sergipe, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Aracaju/SE, em residência localizada na cidade de Aracaju e na cidade de Estância.

“Durante as investigações, os policiais encontraram vídeos e fotos de abuso sexual infantil. O inquérito foi instaurado a partir de investigações realizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos e ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Superintendência Regional de Polícia Federal em Aracaju, que identificou, através de ferramentas de investigação, a prática de crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pelo suspeito”, relembrou a PF.

E completou: “O investigado, de 33 anos, responderá pelos crimes previstos nos artigos 217-A (abuso sexual infantil), 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o nome da operação se inspirou no fato de que durante os abusos, o investigado sempre estava fazendo uso de sapatos vermelhos”.