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Polícia Federal deflagra operação contra compensações tributárias indevidas em SE

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A Polícia Federal, em atuação conjunta com a Receita Federal do Brasil, cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 23, três mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju/SE e Barra dos Coqueiros/SE, no âmbito da Operação Compensações.

A ação contou com a participação de 14 policiais federais e sete servidores da Receita Federal. As medidas judiciais têm como objetivo reunir elementos para instruir investigação relacionada à apresentação indevida de pedidos de compensação tributária em nome de municípios de Sergipe e de outros Estados.

Segundo as apurações, os pedidos teriam sido apresentados com informações inverídicas ou equivocadas, o que poderia resultar em compensações tributárias indevidas.

O prejuízo estimado ao fluxo de caixa da União supera R$ 155 milhões de reais ao longo do período analisado. Em maio, o prejuízo ativo relacionado aos fatos investigados era superior a R$ 50 milhões de reais.

Fonte: Polícia Federal

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