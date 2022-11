Polícia Federal deflagra operação que apura manipulação de resultados esportivos

Ao todo estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 4 de prisões preventivas nas cidades de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Simão Dias, Boquim, Riachão do Dantas e São Domingos, no estado de Sergipe, além das cidades de Salvador (BA) Curitiba (PR) e São Gonçalo (RJ).

Sabendo-se que um determinado jogo será transmitido através de uma plataforma virtual ou da televisão, são realizadas apostas envolvendo o resultado em si e as quantidades de escanteios, laterais, expulsões e gols contra; tudo isso dentro de um determinado intervalo de tempo;

A aposta é garantida porque determinados jogadores, treinadores e dirigentes já acertaram previamente com o fraudador como se dará o resultado;

O fraudador, que atua como aliciador, procura tanto técnicos, quanto dirigentes e/ou, principalmente, jogadores que possam influenciar diretamente nos resultados, a exemplo de goleiros e defensores;

Dirigentes esportivos convidam treinadores de outros estados que tenham um histórico de já ter atuado em partidas manipuladas;

Os treinadores, por sua vez, indicam à contratação de jogadores com quem já tenham trabalhado e feito a manipulação em outros campeonatos.

De acordo com a Polícia Federal, a manipulação de resultados esportivos é crime que vem se disseminando rapidamente no Brasil, com indicativos de atuação de organizações criminosas interestaduais e internacionais, na manipulação de eventos esportivos e mercado de apostas clandestinas relacionadas ao futebol, com a migração das estruturas criminosas, tradicionalmente ligadas ao jogo do bicho, para as apostas esportivas.

Fonte: G1 SE