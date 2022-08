Polícia Federal deflagra operação Terra Fértil em Sergipe

A Polícia Federal (PF) com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF),

deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 29, a OPERAÇÃO “TERRA INFÉRTIL”, com a

finalidade de combater grupo criminoso que estava vendendo fertilizantes sem o cadastro,

registro e autorização do órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no

estado de Sergipe.

O inquérito policial teve início com informações repassadas pelos núcleos de inteligência

da PF e da PRF, relacionadas com o comércio ilegal de fertilizantes na região de

Cristinápolis/SE; e, após investigações de campo, foram identificados 05(cinco) suspeitos

envolvidos diretamente na prática de condutas criminosas que se amoldam aos crimes de

receptação ilegal, estelionato e contra as relações de consumo.

Considerando que os suspeitos vinham atuando livremente no estado de Sergipe, a

operação desencadeada teve como objetivo fazer cessar a atividade ilegal e coletar provas

mais contundentes sobre o grupo criminoso.

Dessa forma, mediante manifestação favorável do Ministério Público Estadual, a Justiça Estadual determinou a prisão temporária de 05 suspeitos e que fossem cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Cristinápolis (SE), Rio Real (SE) e Umbaúba (SE).

A ação policial contou com a participação de 31 (trinta e um) policiais federais e 36 (trinta

e seis) policiais rodoviários federais.

Os envolvidos responderão pela prática de crimes de receptação ilegal, associação

criminosa e contra as relações de consumo.

O nome da operação faz uma correlação com o produto que vinha sido manipulado e

comercializado ilegalmente pelos suspeitos, no caso, fertilizantes; por isso, o nome TERRA

INFÉRTIL, ou seja, através do crime nada floresce.

Fonte: PF