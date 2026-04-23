Polícia Federal desarticula esquema de fraude previdenciária em Sergipe

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 23, a Operação Atestado Viciado, com o objetivo de desarticular um esquema de fraude previdenciária baseado na utilização de atestados médicos falsos para a obtenção indevida de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Aracaju. A operação teve o apoio da Seção de Inteligência da Previdência Social em Sergipe (SIPS/SE).

A diligência teve início a partir do encaminhamento de notícia-crime pela Polícia Civil de Sergipe, com base em boletim de ocorrência registrado por um profissional, que relatou o uso indevido de sua assinatura em atestados falsos apresentados ao INSS.

As apurações indicam a atuação de um intermediário responsável por captar interessados. Os envolvidos poderão responder pelo crime de estelionato previdenciário.

Fonte: PF