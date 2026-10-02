Polícia Federal investiga suposta compra de votos em Salgado

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 02, a Operação Urna Livre, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município de Salgado.

A ação tem como objetivo aprofundar as investigações envolvendo suposta prática de corrupção eleitoral que estaria ocorrendo na região, relacionada às eleições de 2026.

A presente investigação teve início a partir de denúncia anônima encaminhada à Polícia Federal informando que determinada pessoa receberia semanalmente valores em espécie destinados à distribuição no município com a finalidade de influenciar o voto de eleitores. Há indícios de que a atuação ocorreria em favor de um determinado candidato.

Fonte: Polícia Federal