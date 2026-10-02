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Polícia Federal investiga suposta compra de votos em Salgado

02/06/2023 - Brasília - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (2) uma operação para reprimir a pornografia infantil. Foto: Polícia Federal/ Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 02, a Operação Urna Livre, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município de Salgado.

A ação tem como objetivo aprofundar as investigações envolvendo suposta prática de corrupção eleitoral que estaria ocorrendo na região, relacionada às eleições de 2026.

A presente investigação teve início a partir de denúncia anônima encaminhada à Polícia Federal informando que determinada pessoa receberia semanalmente valores em espécie destinados à distribuição no município com a finalidade de influenciar o voto de eleitores. Há indícios de que a atuação ocorreria em favor de um determinado candidato.

Fonte: Polícia Federal

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