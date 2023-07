Polícia flagra desmanche de motos roubadas no povoado Caraíba

Na noite da última segunda-feira, 17, a guarnição Urubu do 7º Batalhão de Policia Militar de Sergipe foi acionada para averiguar uma possível ocorrência de desmanche de moto no povoado caraíba, zona rural de Lagarto.

Segundo informações do 7º BPM, ao chegar no local, o proprietário da residência informou que haviam algumas peças de motocicleta que foi deixada no local por um outro individuo, um velho conhecido da polícia por diversas passagens por roubo e furtos de motos.

O proprietário da residencia entregou os matérias deixados pelo suspeitos e confessou que se tratava de uma moto furtada no último domingo, 16, na cavalgada do povoado Brasilia.

Diante dos fatos, as peças e o individuo foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.