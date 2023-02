Carnaval: Sete condutores são flagrados sob o efeito de álcool

A operação de trânsito da Polícia Militar para o Carnaval já contabilizou mais de 1.506 abordagens a veículos nas vias da Grande Aracaju e do interior sergipano. Como resultado das ações desenvolvidas pela Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), foram registradas 198 autuações. Já em relação à combinação álcool e direção, sete condutores foram flagrados pelas equipes de polícia de trânsito em Sergipe.

Ainda no período carnavalesco, até a última terça-feira, 21, as equipes da CPTran e do BPRv também contabilizaram 17 acidentes de trânsito, dos quais 11 tiveram vítimas, porém sem o registro de mortos.

O comandante da CPTran, tenente-coronel Gustavo Melo de Matos, destacou que o foco da atuação do policiamento de trânsito está indo além da conferência da validade dos documentos. “Nós estados utilizando o etilômetro para aplicarmos os testes do bafômetro. Os condutores que insistirem em conduzir veículos sob o efeito de bebidas alcoólicas estão sendo identificados e responsabilizados”, ressaltou.

Já do ponto de vista documental, o comandante da CPTran concluiu ressaltando que todos os veículos precisam estar com o licenciamento do ano passado regularizado para a circulação nas vias de todo o estado. “Atentar-se para a questão documental também é fundamental, pois todos os veículos precisam estar com o licenciamento 2022 regularizado”, pontuou o tenente-coronel Gustavo Melo de Matos.

