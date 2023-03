Polícia identifica autores de furtos e recupera baterias de automóveis elétricos

A Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana identificou, nesta quarta-feira, 29, os autores de furto de baterias de automóveis, assim como o responsável pela receptação dos objetos.

Segundo informações da polícia, as baterias foram furtadas de loja localizada no município de Itabaiana. Dois funcionários da empresa foram identificados como autores do furto e levados à delegacia, onde confessaram os crimes. O suspeito responsável pela receptação também foi identificado e indiciado.

Diante dos fatos colhidos, a polícia prossegue as investigações, no sentido de identificar outros envolvidos.

Foram recuperados duas baterias e um carregador, um das baterias custa em média R$ 5 mil e o carregador, R$ 1.350 mil. E o material já foi devolvido à vítima.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre este e outros crimes patrimoniais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE