Polícia identifica condutor e passageiro que causaram danos a veículos em Lagarto

A Delegacia Regional de Lagarto, após tomar conhecimento de que um carro, com um paredão de som, estaria colidindo propositadamente em vários veículos pelas ruas da cidade, identificou o condutor e o passageiro do veículo. O ato ocorreu no domingo, 21.

A ação policial foi coordenada pelo delegado Bruno Alcantara. A Polícia Civil, após tomar conhecimento do fato, realizou diligências que resultaram na apreensão do veículo e na identificação dos suspeitos.

Além do condutor colidir nos veículos, o passageiro também descia do carro e danificava os automóveis estacionados, quebrando retrovisores. A ação criminosa causou prejuízo a várias vítimas, bem como deixou a população indignada.

“Tomamos conhecimento de que no último um veículo Honda Accord, preto, e com um som, estaria colidindo propositalmente em vários veículos no centro da cidade, atingindo veículos que estavam estacionados”, detalhou o delegado.

Inicialmente, o passageiro do veículo foi identificado e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e confessou sua participação na ação criminosa. Em seguida, no dia 24 de agosto, o condutor do veículo se apresentou à delegacia.

“Eles informaram que estavam consumindo bebida alcoólica e estavam consumindo um remédio controlado com o objetivo de causar efeito alucinógeno. Estamos apurando se ele agiu de forma dolosa para danificar os veículos”, acrescentou.

O condutor do veículo também não possuía habilitação. “Eles serão indiciados por dano e o condutor também por embriaguez ao volante e por direção perigosa, já que não tinha habilitação”, revelou o delegado.

O passageiro do veículo assinou termo de compromisso de comparecimento na delegacia. O condutor se apresentou após a situação de flagrante, mas está sendo indiciado. A Polícia Civil pede às pessoas que tiveram seus veículos danificados que compareçam à delegacia para registrar a ocorrência.

Fonte: SSP