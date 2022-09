Polícia identifica suspeito de aplicar golpe de vagas de emprego para motoboys

A Polícia Civil de Sergipe divulgou nesta sexta-feira, 23, que identificou o suposto autor do golpe envolvendo a contratação de motoboys por meio de uma plataforma de vagas de emprego na internet. Ele foi identificado como José Igor de Jesus Souza, 29 anos. As investigações estão sendo conduzidas pela 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM).

O delegado Everton Santos explicou que pelo menos 50 vítimas procuraram a delegacia. “Os motoboys foram enganados pelo investigado, que criou uma empresa denominada Licativo do Brasil em uma plataforma de seleção de emprego. Ele alugou uma sala, deu palestras e ‘contratou’ esses motoboys”, detalhou.

Conforme o delegado, a promessa era de que os motoboys iriam ganhar de acordo com o serviço contratado. “No entanto, era cobrado uma taxa administrativa que seria para comprar um equipamento especial, uma joelheira, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, ele ficava com o dinheiro e jamais houve contratação”, revelou.

Everton informou também que há suspeitas de que o investigado tenha praticado o mesmo golpe também na Bahia e em Pernambuco. “Encaminhamos o processo criminal para que a Justiça se pronuncie. Nós requeremos a prisão preventiva para que possamos elucidar o crime e, principalmente, restituir os valores devidos às pessoas”, mencionou.

Ainda de acordo com o delegado, as vítimas apontaram José Igor de Jesus Souza como o responsável pelo golpe. “Nós temos a imagem dele e os motoboys indicaram ele. Não sabemos quais estruturas ele tem por trás, se tem alguém que bancou o golpe, já que foi muito bem feito. Então investigamos para saber se há outros envolvidos”, detalhou.

A Polícia Civil solicita que possíveis vítimas compareçam à delegacia para a formalização do caso com o registro do boletim de ocorrência. As informações podem contribuir para a localização do investigado. Além disso, informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

O Portal Infonet não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

