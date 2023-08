Presidente da Câmara de Riachão do Dantas é indiciado por crime contra o patrimônio

A Policia Civil concluiu o inquérito policial, que indiciou o Presidente da Câmara Municipal de Riachão do Dantas, o vereador José Robério Rodrigues dos santos, conhecido como Berinho do Mercadinho, por crime contra o patrimônio de um cidadão identificado como Ivan Souza Santos.

Segundo o inquérito policial, o crime ocorreu no dia 05 de agosto de 2023, quando o veículo da vítima estava estacionado em uma rua do município de Riachão do Dantas e uma substância pastosa, semelhante a um removedor de tinta, foi arremessada contra o veículo.

Após o ocorrido, o proprietário do veículo esteve em Lagarto, onde constatou que o vereador-presidente Berinho do Mercadinho esteve na Loja Ultralar, no dia 08 de agosto onde comprou o removedor de tintas e onde também voltou, dias depois, para trocar o produto que já estava usado e não obteve êxito.

Berinho é filmado adquirindo o produto em Lagarto:

Berinho volta a loja para trocar o produto:

A vítima também relatou o histórico de desavenças com o vereador que, diante de tudo isso, foi indiciado pela Polícia Civil.