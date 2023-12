Polícia indicia tio, avó e companheiro da avó por estupro contra três crianças

Um tio, a avó e o companheiro da avó foram indiciados e presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva por crimes de abuso sexual cometidos contra três crianças em São Cristóvão. As vítimas têm entre quatro e dez anos. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de São Cristóvão. A informação foi divulgada na última terça-feira, 26.

De acordo com a delegada Maria Socorro, a investigação ocorreu após a denúncia de que as crianças estavam sendo abusadas sexualmente por parentes. “O fato ocorreu em 2022, mas só chegou ao nosso conhecimento em agosto de 2023. Começamos a ouvir familiares, testemunhas e, por fim, também ouvimos as crianças em depoimento próprio direcionado às idades das vítimas”, explicou.

Durante a investigação, a DAGV de São Cristóvão constatou que os relatos eram verdadeiros e o crime ocorreu. “E aí passamos à busca dos autores. Com muita dificuldade porque esses endereços não foram fornecidos. As crianças, devido a ameaças, deixaram São Cristóvão e foram para outro município. Lá, tiveram acompanhamento psicológico e conversa constante com a equipe técnica”, acrescentou a delegada.

Com a continuidade da investigação pela DAGV de São Cristóvão, as prisões preventivas dos envolvidos no crime foram solicitadas à Justiça. “Eles estão já custodiados à disposição do estado. Os investigados foram ouvidos no mesmo dia da prisão, e as oitivas constam nos autos. Eles negam e não contam a verdade, dizendo que as acusações seriam por desavença familiar, mas o crime de fato ocorreu”, detalhou Maria Socorro.

Maria Socorro concluiu ressaltando que não há dúvidas de que o crime foi praticado e que os três presos tem envolvimento com a prática criminosa contra as crianças. “Os envolvidos são um tio das vítimas, a avó e o companheiro da avó. O laudo conclusivo está acostado aos autos e, por fim, os mandados de prisão foram cumpridos, só esperando as providências que a Justiça irá adotar”, finalizou a delegada.

Fonte: SSP/SE