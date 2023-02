Polícia investiga morte de adolescente deixada em unidade de saúde

A Polícia Civil de Sergipe está investigando a morte de Stefany Andreia Santos Nascimento, que morreu após ter sido deixada em uma unidade de saúde da Barra dos Coqueiros por sua irmã e três homens.

Em vídeo, a mãe de Stefanny afirma que ela morreu após se envolver em uma confusão. “Teve uma briga lá, todo mundo saiu correndo, minha filha ficou e veio a óbito de pancada”, lamentou a mãe da vítima.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), Stefanny foi levada a unidade de saúde, por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, 22, depois de se sentir mal próximo à residência alugada para os dias do Carnaval, possivelmente em uma festa particular.

“A Polícia Militar reforçou que a ocorrência não aconteceu durante os shows na praça de eventos da Barra dos Coqueiros ou durante os arrastões. A polícia foi informada sobre a situação depois da condução à unidade hospitalar e não houve registro feito pelo 190”, observou a SSP.

E completou: A Secretaria de Saúde do município informa que a jovem chegou ao Hospital de Pequeno Porte Santa Luzia por volta de 5h30 apresentando o quadro de extremidades frias e cianóticas, sem pulsos centrais e/ou periféricos e midríases. Toda a tentativa de reanima-la foi feita, mas sem êxito”.

Já no Instituto Médico Legal (IML), foi verificado que não havia nenhuma lesão externa suficiente para ter provocado a morte da jovem. Por isso, segundo a direção do IML, foi coletado material biológico para análises importantes durante o inquérito policial.

“As investigações serão mantidas para descobrir em quais circunstâncias aconteceu a morte de Stefany. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181”, reforçou a SSP.