Polícia localiza desmanche de motos e impede golpe do seguro em Lagarto

No começo da tarde da última quarta-feira, 6, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), após receberem uma denúncia, localizaram uma oficina para desmanche de motocicletas, no povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto, e impediu o sucesso de um golpe a uma seguradora.

De acordo com o 7ºBPM, dentro da oficina havia uma motocicleta que estava sendo desmontada e que, supostamente, seria produto de roubo/furto. Contudo, o cidadão que fazia o desmonte informou que recebeu o veículo do seu proprietário que pretendia obter vantagens da seguradora.

“Ao ser questionado, o suspeito informou que o veículo era oriundo de uma fraude contra uma seguradora, cometida pelo proprietário que havia oferecido a moto, no valor de R$ 1.500,00, pois estaria planejando um falso roubo para obter vantagens financeiras da seguradora. Feito o acordo, o proprietário, no dia 26/10/2023, deu início ao plano entregando a motocicleta ao indivíduo e prestando um boletim de ocorrência de roubo”, detalhou o 7ºBPM.

Diante disso, os policiais contataram a seguradora que informou que o proprietário da motocicleta estava em sua sede para ser ressarcido com o valor do seu veículo. “De imediato, a guarnição foi à seguradora, encontrando o suposto proprietário. Em seguida, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Lagarto”, acrescentou o 7ºBPM.

Cabe destacar que o artigo 171 do Código Penal Brasileiro prevê reclusão de um a cinco anos para quem fraudar o seguro de um bem móvel para receber o prêmio da apólice.