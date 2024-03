Polícia localiza em Recife investigado por matar companheira

Após investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sergipe (DHPP), o investigado pelo feminicídio da companheira no bairro Olaria, em Aracaju, em abril de 2001, foi preso em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 20.

De acordo com as informações policiais, a vítima, de 22 anos, foi morta no dia 4 de abril de 2001, com requintes de crueldade. Há relatos de que o feminicídio ocorreu após histórico de violência doméstica praticado pelo investigado contra a vítima.

O preso estava foragido desde o crime e, segundo informações levantadas pelo DHPP, estava escondido em Pernambuco. Diante disso, foi efetuado contato com a Polícia Civil do de Pernambuco, que se dirigiu ao local e deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, com apresentação do preso para providências perante a Justiça.

Fonte: SSP/SE