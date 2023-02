Polícia localiza foragido da justiça do Espírito Santo em Lagarto

Uma operação deflagrada pela Delegacia Regional de Lagarto e pelo 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) na manhã desta quinta-feira, 16, resultou na identificação de um homem foragido do estado do Espírito Santo. Ele foi identificado como Rodrigo Batista dos Santos, conhecido como “Jhow”. A ação policial ocorreu no povoado Brejo, em Lagarto.

De acordo com as informações policiais, contra o foragido da justiça capixaba havia dois mandados de prisão em aberto. Ele estava escondido em uma casa na região do povoado Brejo. Durante a ação policial para o cumprimento dos mandados de prisão, ele reagiu à abordagem, entrou em confronto, foi socorrido, mas morreu logo em seguida.

Segundo a apuração policial, contra Rodrigo Batista dos Santos pesavam dois mandados de prisão oriundos da justiça do Espírito Santo, sendo um por homicídio qualificado e outro por roubo com uso de arma de fogo. Além desses mandados de prisão, ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas.

Após a fuga do estado do Espírito Santo, Rodrigo escolheu a cidade de Lagarto para se esconder da Justiça. Rodrigo era apontado como um investigado de alta periculosidade, sendo suspeito de vários homicídios na Bahia e Espírito Santo.

Fonte: SSP