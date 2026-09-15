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Polícia Militar apreende adolescente por tráfico de drogas em Lagarto

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A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), apreendeu drogas na noite da última segunda-feira, 14, durante patrulhamento na região central de Lagarto.

Por volta das 21h, os militares visualizaram uma pessoa que, ao perceber a presença policial, dispensou objetos. Durante a abordagem, foi constatado que se tratava de um adolescente e que os objetos dispensados eram porções de maconha.

Diante da ocorrência, a equipe foi até a residência do adolescente, comunicou o fato aos responsáveis e realizou uma verificação no local. Foram encontradas mais porções de entorpecentes, embalagens para acondicionamento e R$ 220 em espécie.

O adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE

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