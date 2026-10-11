Polícia Militar apreende arma de fogo e prende dois suspeitos em Lagarto

No último sábado, 10, militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) conduziram dois suspeitos à delegacia após abordagem no Povoado Colônia Treze, município de Lagarto. Uma arma de fogo e uma motocicleta sem placas foram apreendidas.

De acordo com as informações, os agentes realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo na região, quando avistaram os suspeitos trafegando em uma motocicleta sem placa.

Ainda segundo as informações, foi dada voz de parada, momento em que o condutor efetuou bruscamente uma manobra de retorno. Na busca pessoal, uma pistola com dez munições foi apreendida com o condutor.

Os suspeitos, a arma e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PMSE