Polícia Militar apreende arma de fogo em Simão Dias

Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4° CIPM) apreenderam um arma de fogo no Bairro Mutirão, em Simão Dias. A ação policial aconteceu na última quinta-feira, 23.

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam rondas ostensivas no município, quando notaram dois homens em atitude suspeita. Eles estavam em uma esquina, e um deles colocava um revólver na cintura.

No momento da abordagem, ambos tentaram fugir, e correram em direções diferentes. O homem que estava armado entrou em confronto com os policiais. Ele foi atingido, e socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo as informações, foi apreendido um revólver calibre .32 com seis munições. Também foi constatado um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia.