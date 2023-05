Polícia Militar apreende arma e drogas com traficante em Salgado

No último domingo, 7, militares do 6º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas na cidade de Salgado, além dos entorpecentes, foram apreendidos dinheiro e uma arma de fogo.

Os militares faziam ronda pela cidade, em uma localidade conhecida como Conjunto do Cemitério, quando foram informados por populares que naquela região havia um homem que costumava efetuar disparos de arma de fogo em via pública, e comercializar drogas em sua residência. A comunidade também informou que vários indivíduos egressos do sistema prisional costumavam frequentar essa casa para comercializar e consumir drogas.

Ao se aproximar daquele local, a PM visualizou várias pessoas fugindo, em decorrência da aproximação da viatura policial. Um homem efetuou disparos contra os militares, que se defenderam revidando o ataque. Ele foi atingido e imediatamente socorrido. Durante buscas realizadas posteriormente, os policiais encontraram a arma usada no ataque aos militares, um revólver calibre .32 com numeração suprimida, e cinco gramas de maconha.

Um segundo indivíduo também foi identificado e detido. Ele estava com cem reais no bolso, e revelou estar ali para comprar maconha “skunk”. Acrescentou ainda que o autor dos disparos contra a PM era o dono da casa e estava aguardando uma grande estrega de drogas, para revender aos outros, que fugiram com a chegada da PM. O suspeito foi preso e conduzido com o material apreendido.

Fonte: Polícia Militar