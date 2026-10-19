Polícia Militar apreende cerca de 8 Kg de maconha em SE

Equipe do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (GETAM) apreendeu uma grande quantidade de maconha no último sábado, 17, no Conjunto São Brás, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um veículo que obstruía a via, com três pessoas em seu interior. Na abordagem, os militares constataram que o licenciamento do automóvel estava atrasado. Durante a busca veicular, foram encontrados aproximadamente 8 Kg do entorpecente.

Questionado sobre o material, um dos passageiros assumiu a propriedade da droga. Segundo informações do motorista, ele teria solicitado uma corrida por aplicativo com destino a Nossa Senhora do Socorro e, durante o trajeto, um amigo do passageiro embarcou no veículo.

Ainda conforme o relato, o suspeito informou que o dono da droga era do Paraguai e que seria destinada à comercialização e entregue a um homem não identificado nas proximidades do local onde houve a abordagem.

Além da droga, foram apreendidos R$ 190 em dinheiro e um aparelho celular. O veículo foi recolhido em razão das irregularidades constatadas.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia para a adoção das medidas legais.

Fonte: PMSE