Polícia Militar apreende maconha e cocaína em Riachão do Dantas

Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína durante uma ação realizada na noite da última terça-feira, 20, em Riachão do Dantas.

A ocorrência foi registrada no Povoado Tanque Novo, após os policiais receberem informações de populares sobre uma residência onde, supostamente, estaria ocorrendo a comercialização de drogas.

No momento em que se aproximaram do imóvel, os militares visualizaram uma mulher arremessando uma sacola com material semelhante a entorpecentes, na tentativa de evitar o flagrante.

Após averiguarem a bolsa, os policiais encontraram 36 porções de maconha e 26 porções de cocaína. Também foram apreendidos duas balanças de precisão, cadernos com anotações, documentos relacionados à comercialização de entorpecentes, um aparelho celular e uma touca balaclava.

Durante a ocorrência, a mulher declarou ser tia de um dos suspeitos e afirmou que guardava as substâncias a pedido dele. Ela informou ainda que o homem costumava dormir no imóvel, mas não estava presente no momento da abordagem.

Diante dos fatos, os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: PMSE