Polícia Militar apreende motocicleta com restrição de roubo em Lagarto

Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo/furto no município de Lagarto, na região Centro-Sul do estado. O fato foi registrado na última quinta-feira, 10.

Os policiais avistaram uma motocicleta nas proximidades da Praça José Domingos, sem o selo da placa de identificação, e decidiram interceptar o veículo.

Ao consultarem o sistema de segurança, os militares descobriram que a moto possuía restrição de roubo/furto.

Quando questionado a respeito da irregularidade, o condutor informou que havia adquirido o veículo por meio de uma troca e que não sabia da restrição de roubo.

O suspeito e o veículo foram encaminhados à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Polícia Militar