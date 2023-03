Polícia Militar apreende veículo adulterado em Boquim

Na noite da última quarta-feira, 08, o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) prendeu um homem e apreendeu uma motocicleta com numeração adulterada, no município de Boquim.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, quando se deparou com um rapaz em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta. Em decorrência do comportamento, foi dada a voz de parada para a realização da abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas, ao ser realizada a averiguação veicular, constatou-se que a POP 110 apresentava sinais de adulteração nas numerações do chassi e do motor.

O condutor não prestou maiores informações acerca do ilícito e foi conduzido, juntamente com a moto, à delegacia para realização das medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE