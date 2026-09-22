Polícia Militar conduz homem após ocorrência de perturbação do sossego em Lagarto

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), conduziu um homem à Delegacia de Lagarto na noite da última segunda-feira, 21, após uma ocorrência de perturbação do sossego em um conjunto habitacional do município.

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) após moradores relatarem que um condutor estaria dirigindo uma motocicleta, realizando manobras perigosas e acelerando repetidamente o veículo.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe visualizou o indivíduo sobre uma motocicleta. Durante a aproximação da viatura, ele perdeu o controle e caiu do veículo.

Na abordagem, os policiais identificaram dificuldade para permanecer em pé, discurso desconexo e olhos avermelhados, sinais aparentes de embriaguez. Também foi constatado que a CNH estava vencida desde setembro de 2022.

O envolvido foi encaminhado à Delegacia de Lagarto para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE