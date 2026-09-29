Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante abordagem em Lagarto

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), cumpriu um mandado de prisão durante uma abordagem realizada na última segunda-feira, 28, no Povoado Colônia Treze, em Lagarto.

A ocorrência teve início durante rondas preventivas na região, quando os policiais visualizaram um homem que mudou de direção ao perceber a aproximação da viatura. A equipe realizou o acompanhamento e fez a abordagem.

Durante a busca pessoal, não foram encontrados materiais ilícitos ou armas. No entanto, após a identificação e consulta aos sistemas de segurança pública, os militares constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto contra o homem, relacionado aos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas legais cabíveis.

_Fonte: Ascom/PMSE_