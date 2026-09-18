Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante abordagem em Lagarto

A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, cumpriu um mandado de prisão na última quinta-feira, 17, na Rodovia SE-349, município de Lagarto.

A equipe foi acionada após receber uma denúncia anônima informando que um homem, oriundo do município de Simão Dias, tentava evitar o cumprimento de uma ordem judicial.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado pelos policiais. Contra ele havia um mandado de prisão relacionado ao estupro de vulnerável.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE