logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante abordagem em Lagarto

PM

A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, cumpriu um mandado de prisão na última quinta-feira, 17, na Rodovia SE-349, município de Lagarto.

A equipe foi acionada após receber uma denúncia anônima informando que um homem, oriundo do município de Simão Dias, tentava evitar o cumprimento de uma ordem judicial.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado pelos policiais. Contra ele havia um mandado de prisão relacionado ao estupro de vulnerável.
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next