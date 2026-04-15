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Polícia Militar desarticula plantação de maconha em Riachão do Dantas

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Nesta terça-feira, 14, os policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) receberam informações de populares sobre a existência de uma plantação de maconha em um imóvel no Povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas.

Com a devida autorização para acessar um ponto elevado de uma propriedade vizinha, os policiais conseguiram visualizar os pés de maconha, confirmando a veracidade das informações. 

Diante do flagrante, a equipe ingressou na residência indicada, onde localizou cerca de 3.750 kg de maconha em plantio, além de 100 gramas do entorpecente já em estado seco.

O responsável pelo material ilícito foi identificado e localizado em um segundo imóvel nas proximidades, onde confessou ser o proprietário de toda a droga apreendida. Ele foi conduzido à delegacia de polícia para adoção das medidas legais cabíveis.

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