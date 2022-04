Polícia Militar emite recomendações para a população sergipana

Nesta semana, a Polícia Militar do Estado de Sergipe publicou uma recomendação com 22 medidas cautelares, com o objetivo de ajudar os sergipanos a enfrentarem os “tempos difíceis, marcados por guerras entre facções criminosas”. Confira a lista:

1- Evite ostentar joias, aparelhos eletrônicos caros e quaisquer objetos que possam atrair a atenção de pessoas mal intencionadas;

2- Não permaneça dentro do carro parado em via pública, principalmente em locais ‘desertos’ ou mal iluminados;

3- Escolha transitar por vias movimentadas. Evite atalhos;

4- Agilize o embarque e o desembarque do veículo! Combine antecipadamente com familiares;

5- No desembarque, cada um fecha sua porta e o motorista tranca as portas no controle remoto, ao mesmo tempo em que se afasta rapidamente do veículo;

6- Se despeça dentro de casa, embarque rápido e saia com o veículo, evite ficar parado dando bobeira, ao embarcar devagar ou se despedindo na rua;

7- Beba de forma consciente. Evite bebidas alcoólicas em excesso e jamais dirija após a ingestão de bebidas alcoólicas;

8- Ao parar em um semáforo, mantenha distância do veículo da frente, possibilitando uma manobra rápida de fuga, se for preciso;

9- Evite parar na faixa da esquerda do semáforo em horários avançados da noite. Dê preferência a faixa central;

10- Mantenha distância de duplas em motocicletas;

11- Nunca pare para bater papo em redes sociais dentro dos veículos;

12- Caso seja necessário aguardar alguém em algum lugar, observe antes ao redor, estacione o veículo com segurança, apague todas as lâmpadas, puxe o freio de mão e retire o pé do freio, para apagar a luz indicativa de acionamento do freio;

13- Se perceber suspeitos, dê várias voltas antes de entrar com o carro na garagem. Ao sair de casa, olhe atentamente se não tem ninguém na rua. Avalie a necessidade de acionar a PM através do disque 190;

14- Em caso de viagem, informe aos vizinhos mais próximos que estará fora por alguns dias, solicitando que acionem a polícia se observem alguma movimentação estranha;

15- Ande sempre alerta para atitudes suspeitas. Ter uma postura defensiva é estar sempre atento;

16- Em situações extremas envolvendo disparos de arma de fogo, diminua a silhueta, deite-se ou abaixe-se imediatamente, de preferência ao lado de algo rígido que sirva de proteção. Ex.: meio fio, mureta, roda dianteira (ao lado do motor) de carros estacionados;

17- Ao se dirigir ao veículo estacionado, nunca vá diretamente à ele. Observar todo ambiente em volta e se estiver tudo tranquilo, embarcar e sair rapidamente;

18- Quando for a algum ambiente público como padarias, restaurantes ou bares, dê preferência aos que têm câmeras e dispositivos de segurança;

19- Evite utilizar caixas eletrônicos à noite, durante finais de semana ou em lugares desertos. Dê preferência aos shoppings;

20- Antes de entrar em algum estabelecimento sempre observe se as pessoas estão agindo com naturalidade, pessoas muito paradas sem se mexer pode ser sinal indicativo de assalto em andamento;

21- Evite conversas no portão ou em frente de casa, na calçada;

22- Por fim, caso seja surpreendido por criminosos, não faça movimentos bruscos.