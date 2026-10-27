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Polícia Militar encerra ocorrência crítica com entrega segura de criança de sete anos

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Na madrugada desta terça-feira, 27, a Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), atuou durante cerca de duas horas e meia em negociação envolvendo o cumprimento de uma ordem judicial no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju.

Diante da complexidade do caso, que envolvia a presença de outras duas pessoas no imóvel e a informação de que o homem possuía duas armas de fogo registradas, um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre 12, o Bope mobilizou equipes especializadas para conduzir a ocorrência.

A operação contou com a atuação da Equipe de Negociação, da Equipe de Intervenção Tática e do Gerente da Crise. As equipes trabalharam de forma integrada, com prioridade para a preservação da vida e a resolução segura da situação.

Após as tratativas conduzidas pelos policiais militares, a crise foi encerrada por volta das 3h, com a entrega da criança em segurança. Em seguida, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais.

A atuação especializada do Bope permitiu o desfecho da ocorrência sem registro de mortes, preservando a integridade dos envolvidos e garan ndo a segurança da criança durante o cumprimento da ordem judicial.

Fonte: SSP/SE

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