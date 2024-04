Polícia Militar entrega nova viatura ao Getam em Simão Dias

Em continuidade ao processo de melhoria das condições de trabalho das unidades da Polícia Militar, o comandante-geral da Corporação, coronel Alexsandro Ribeiro, realizou, na última terça-feira, 09, mais uma etapa da entrega de novos equipamentos. No município de Simão Dias, o comando da PM realizou a entrega de nova viatura ao Getam 4º CIPM.

Na oportunidade, o coronel Ribeiro explicou que os investimentos realizados pelo Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública e Comando da Corporação têm a finalidade de fortalecer o policiamento ostensivo. Ainda de acordo com o comandante-geral, as medidas melhoram ainda mais as condições de trabalho dos policiais, para que eles possam proteger a sociedade sergipana.

Cioe

Nesta etapa de investimentos, a Companhia Independente de Operações Policiais (Cioe) recebeu cinco novos fuzis, quatro pistolas e mil munições. Além dos armamentos, a unidade especializada foi agraciada com cinco viaturas novas, 50 lanternas táticas e 20 algemas.

“Em nome do Cioe, eu gostaria de agradecer ao comandante-geral pelo grande investimento na tropa. As viaturas e os equipamentos novos contribuirão para ampliar a qualidade do nosso trabalho e, como consequência, refletir em números positivos no cenário da segurança pública de Sergipe”, comentou o comandante da unidade, capitão Fábio Pereira Lemos.

Getam

O comandante-geral da PMSE participou da entrega de cinco novas viaturas para o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam). Os veículos modelos pick-ups vão contribuir com o trabalho operacional da unidade especializada.

Fonte: SSP/SE