Polícia Militar estabelece planejamento de segurança do Festival da Mandioca

Na manhã desta quinta-feira, 20, ocorreu uma reunião no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe para alinhar o planejamento de segurança do Festival da Mandioca em Lagarto.

Estiveram presentes, na reunião, o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, o coronel Alexsandro Ribeiro, o comandante do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Sidney Barbosa, o comandante do 7° Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), tenente-coronel Gilmar, entre outras autoridades.

No decorrer do planejamento, foram estabelecidas estratégias de segurança que serão empregadas antes e durante o evento. Inicialmente, no período dos dias 21 e 22 de junho, haverá o emprego de unidades especializadas da PMSE, como o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), além do efetivo extraordinário do 7º BPM.

O tenente-coronel Gilmar destacou que a Polícia Militar estará com um efetivo reforçado para cobrir todas as etapas do evento, que ocorrerá entre os dias 22 e 29 de junho. Dentre as medidas de segurança de praxe, o comandante do 7º Batalhão salientou que haverá monitoramento com drone, cabines de desarmamento, dezenas de viaturas posicionadas estrategicamnete em todo entorno da festa, até a saída de todos as pessoas que forem prestigiar o tradicional Festival junino.

Fonte: SSP/SE