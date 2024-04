Polícia Militar garante a segurança de milhares de foliões durante o Lagarto Folia

A festa é considerada uma das maiores micaretas do estado

A Polícia Militar montou um esquema especial para garantir a segurança dos milhares de foliões que foram curtir o primeiro dia do Lagarto Folia na noite dessa sexta-feira (26). O evento, que acontece no município de Lagarto, Centro-Sul do estado, prossegue até domingo (28), com uma programação repleta de grandes atrações.

Na ocasião, centenas de policiais militares, lotados no 7º BPM e nas unidades especializadas, foram distribuídos no percurso dos trios elétricos e nas regiões periféricas. O planejamento estratégico foi pensado desde a concentração até a dispersão do público, para que a festa aconteça num clima de muita alegria e tranquilidade.

O esquema de segurança do Lagarto Folia, uma das maiores micaretas do estado, contou com a supervisão do Comandante-Geral da Corporação, coronel Alexsandro Ribeiro. Além dele, também estiveram presentes o comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Sidney Barbosa, e o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, coronel Gilmar Santana.

.