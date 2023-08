Polícia Militar impede entrega de cocaína em Boquim

Na manhã da última quarta-feira, 16, militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) impediram que dois suspeitos entregasse drogas no município de Boquim. Tudo começou quando eles foram visto em atitude suspeita em uma motocicleta.

“Os militares trafegavam pela rodovia SE-160, logo após a entrada do município, quando o condutor de uma motocicleta tentou um retorno após avistar a viatura da PM. O BPati acompanhou o veículo, que logo parou. Mas, antes disso, um dos suspeitos descartou um pacote contendo cocaína no acostamento. Segundo ele, teria recebido a droga na noite anterior, e estava indo para Boquim realizar a entrega. A moto também foi apreendida”, relatou a Polícia Militar.

Diante disso, os homens foram conduzidos à delegacia da cidade, juntamente com o material apreendido, que foi aferido e pesou 71,4g.