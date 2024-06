Polícia Militar localiza idoso em vulnerabilidade social

No último sábado, 08, militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) localizaram um idoso em situação de vulnerabilidade social no Bairro Coroa do Meio, em Sergipe. O homem tem 67 anos e é natural do estado de São Paulo.

De acordo com as informações, os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência envolvendo um idoso em vulnerabilidade social.

Ainda segundo informações, o idoso foi localizado aos cuidados de moradores de um condomínio localizado na Rua Jugurta Feitosa Franco. Após o contado com homem, o Serviço Móvel de urgência (samu) foi acionado, mas ele não necessitou de encaminhamento ao hospital, conforme equipe de saúde.

O idoso de 67 anos, é natural do município de Capela do Alto, estado de São Paulo.

Por fim, ele foi encaminhado ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para adoção de medidas que o caso requer.

Fonte: PMSE