Polícia Militar prende dois homens por suspeita de furto em Lagarto

Na última quinta-feira, 02, policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) prenderam dois homens suspeitos da prática de furto em Lagarto.

Segundo as informações policiais, uma equipe do 7º BPM abordou um carro Gol, de cor branca, no qual havia dois suspeitos do furto de uma motocicleta, Pop 110. Os homens confessaram ter praticado esse e outros crimes, com mais três cúmplices. Eles relataram onde estava o veículo.

Após diligências, a moto foi localizada e encaminhada para a Delegacia local para adoção das medidas cabíveis, bem como os suspeitos foram presos e levados à unidade policial.

Fonte: SSP/SE