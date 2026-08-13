Polícia Militar prende em Sergipe foragida da Justiça de Pernambuco

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), cumpriu um mandado de prisão contra uma mulher considerada foragida da Justiça de Pernambuco. A prisão ocorreu na tarde da última quarta-feira, 12, em Propriá, na região do Baixo São Francisco.

A ação teve início após policiais civis de Prazeres dos Guararapes, em Pernambuco, repassarem informações à equipe policial sergipana sobre a localização da mulher no município de Propriá. A partir dos dados recebidos, os militares foram até o endereço indicado e localizaram a procurada.

Durante a abordagem, os policiais constataram a existência do mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Propriá para a adoção das medidas cabíveis e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: PMSE