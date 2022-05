Polícia Militar prende foragido da Justiça em Salgado

Na última terça-feira, 17, equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam, um homem com mandado de prisão em aberto na cidade de Salgado, região Centro-Sul do Estado.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o policiamento preventivo na região, momento em que foi informada sobre uma briga que estava acontecendo no Conjunto Gidelson, no referido município. Imediatamente, os militares foram ao local e encontraram um homem em atitude suspeita. No momento da abordagem, ficou constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor do suspeito.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia para adoção de medidas cabíveis.