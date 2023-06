Polícia Militar prende foragido da Justiça em Simão Dias

Equipe da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) prendeu um foragido da Justiça no Bairro Bonfim, em Simão Dias, região Centro-Sul do estado. O caso ocorreu nesse domingo, 4.

Segundo as informações policiais, o homem foi preso com base nas investigações do Núcleo de Inteligência. Ele apresentou um nome falso no momento da abordagem. Após consulta aos dados, os militares confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por homicídio.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: Polícia Militar