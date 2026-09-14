Polícia Militar prende homem após tentativa de furto em shopping

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), prendeu um homem após uma tentativa de furto em uma joalheria localizada em um shopping no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A ocorrência foi registrada na noite do último sábado, 12.

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma ocorrência de possível violação de uma loja comercial. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito detido por seguranças do estabelecimento.

Durante a abordagem, ele relatou aos policiais que teria acessado o interior do shopping pelo forro de uma lanchonete com o objetivo de chegar à joalheria. Ainda segundo o relato, após ser flagrado, o indivíduo danificou o próprio aparelho celular, que teria sido utilizado para se comunicar com outra pessoa que o aguardava na área externa.

Com o homem, foram apreendidos uma mochila preta, duas chaves de fenda grandes, uma talhadeira, um martelo de borracha, um alicate de corte, uma serra de metal, uma bateria portátil, um fone Bluetooth, um microfone sem fio, um carregador de celular, três peças de roupa e um aparelho celular danificado, além de outros objetos.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE