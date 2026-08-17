Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto em Tobias Barreto

A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na tarde do último sábado, 15, em Tobias Barreto.

Os militares receberam informações de que um homem procurado pela Justiça estaria na parte externa de um estabelecimento comercial localizado no bairro Cruz. A equipe foi até o endereço indicado e realizou a abordagem.

Durante a consulta aos dados do abordado, os policiais constataram a existência do mandado de prisão em aberto.

O homem foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE