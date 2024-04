Policia Militar prende homem foragido da Justiça em Itabaiana

Nesse domingo (7), militares do Batalhão de Ações Táticas do Interior (Bpati) prenderam um homem foragido da Justiça no Bairro São Cristóvão, em Itabaiana, Agreste de Sergipe.

De acordo com relatos policias, o flagrante ocorreu logo após uma denúncia de que em residência da Rua Saldalina Santana Ferreira morava um homem foragido da Justiça. Ele foi localizado e constatado o mandado de prisão em aberto.

Ato contínuo, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Itabaiana para procedimentos cabíveis.

Fonte: SSP