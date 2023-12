Polícia Militar prende homem pela Lei Maria da Penha em Lagarto

Na manhã da última quarta-feira, 20, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem pela Lei Maria da Penha, no Bairro Cidade Nova, município de Lagarto.

Por volta das 20h, a equipe foi acionada por meio de telefone, para atender a uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Nelson de Maninho. Quando chegaram ao local, os militares depararam-se com a vítima bastante nervosa e com sinais de agressões. O esposo, responsável pela ação, encontrava-se no local e, aparentemente, estava embriagado.

O caso foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Polícia Militar