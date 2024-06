Na tarde do último domingo, 02, militares do Batalhão de Polícia de Rodoviária (BPRv) prenderam um homem por suspeita de embriaguez ao volante no Povoado Olhos D’Água em Lagarto.

Os policiais realizavam a Operação Radar na SE 270, quando abordaram o condutor de um veículo. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, e ficou constatado 0,43 mg/L, bem acima do permito por lei.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para procedimentos de estilo sobre o caso.

Fonte: PMSE